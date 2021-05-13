Главы МИД России и Азербайджана обсудили обострение на армяно-азербайджанской границе

Глава российского внешнеполитического ведомства в ходе телефонной беседы подтвердил необходимость строгого соблюдения соглашения о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, подписанного лидерами РФ, Азербайджана и Армении в ноябре и январе.

Кроме того, Лавров подчеркнул важность решения подобных инцидентов политико-дипломатическими методами и выразил готовность РФ содействовать нормализации обстановки на Южном Кавказе.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что ВС Азербайджана совершили провокацию в отношении армянской территории на участках городов Варденис и Сисиан под предлогом уточнения границ. Силы Армении пресекли продвижение и потребовали от азербайджанской стороны незамедлительно вернуться на исходные позиции.

