Пашинян покинул здание кабинета министров Армении

Глава армянского правительства Никол Пашинян покинул здание кабмина Армении вопреки попыткам протестующих перекрыть выходы из правительства. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Премьер-министр Армении покинул здание через задний вход и уехал на в кортеже из нескольких автомобилей во время протеста на площади Республики. Безопасность проезда обеспечивал спецназ.

Ранее Пашинян заявил, что не подаст в отставку ни при каких обстоятельствах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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