Пашинян покинул здание кабинета министров Армении
22 сентября 202311:15
Глава армянского правительства Никол Пашинян покинул здание кабмина Армении вопреки попыткам протестующих перекрыть выходы из правительства. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Премьер-министр Армении покинул здание через задний вход и уехал на в кортеже из нескольких автомобилей во время протеста на площади Республики. Безопасность проезда обеспечивал спецназ.
Ранее Пашинян заявил, что не подаст в отставку ни при каких обстоятельствах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Состоялся телефонный разговор Путина с Бердымухамедовым
- Рогов: ВСУ перебрасывает резервы под Работино, копя силы для нового наступления
- Продюсерские центры Москвы начали обучение студентов ведущих российских университетов
- ПВО уничтожила ракету и беспилотники ВСУ у западного побережья Крыма
- В Ереване отменили концерт Любови Успенской
- Экс-советник Кучмы Соскин: Россия наносит колоссальные удары по Украине
- В ДНР организовали встречу украинских пленных с родственниками
- ФНС запустила интерактивный сервис подбора имени ребенку
- Российские суды вынесли более 100 приговоров военнослужащим ВСУ
- В Севастопольской бухте приостановили движение морского транспорта
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru