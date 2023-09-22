Пашинян покинул здание кабинета министров Армении

Премьер-министр Армении покинул здание через задний вход и уехал на в кортеже из нескольких автомобилей во время протеста на площади Республики. Безопасность проезда обеспечивал спецназ.

Ранее Пашинян заявил, что не подаст в отставку ни при каких обстоятельствах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

