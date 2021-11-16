Пашинян: на границе с Азербайджаном сохраняется относительное спокойствие

При этом премьер подчеркнул, что в целом ситуация на границе двух стран «остается крайне напряженной».

Накануне в Армении заявили о том, что Азербайджан пытается захватить часть армянской территории на юге страны.

Официальный Баку готов прислушаться к мнению Кремля в вопросах снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, где вновь звучат выстрелы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

