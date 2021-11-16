Пашинян: на границе с Азербайджаном сохраняется относительное спокойствие

На армяно-азербайджанской границе сегодня сохраняется относительное спокойствие. Об этом ранее во вторник заявил премьер Армении Никол Пашинян на заседании Совбеза Армении.

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При этом премьер подчеркнул, что в целом ситуация на границе двух стран «остается крайне напряженной».

Накануне в Армении заявили о том, что Азербайджан пытается захватить часть армянской территории на юге страны.

Официальный Баку готов прислушаться к мнению Кремля в вопросах снятия напряженности на армяно-азербайджанской границе, где вновь звучат выстрелы, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Нагорный КарабахНикол ПашинянАзербайджанАрмения
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