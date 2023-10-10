Пашинян: Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией

Глава правительства отметил, что основания для пребывания на территории республики российской военной базы ясны и не пересматриваются. Обвинения в своей антироссийской позиции Пашинян счел необоснованными.

Политик заявил, что Ереван принял решение о ратификации Римского статута еще до того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Пашинян ранее выступил против передислокации российских миротворцев из Нагорного Карабаха на территорию Армении, сообщает «Радиоточка НСН».

