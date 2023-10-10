Пашинян: Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью общественному телевидению республики заявил, что Ереван ничего не аннулировал в отношениях с Москвой.
Глава правительства отметил, что основания для пребывания на территории республики российской военной базы ясны и не пересматриваются. Обвинения в своей антироссийской позиции Пашинян счел необоснованными.
Политик заявил, что Ереван принял решение о ратификации Римского статута еще до того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Пашинян ранее выступил против передислокации российских миротворцев из Нагорного Карабаха на территорию Армении, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американские власти запросили у Конгресса помощь Израилю и Украине
- Нетаньяху сравнил атаки ХАМАС с Холокостом
- Зеленский анонсировал открытие зернового коридора через Молдавию
- В центре Москвы мужчину забили до смерти во время драки
- Армия Израиля заявила об обстрелах со стороны Сирии
- Пашинян: Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией
- ФРГ объявила о выделении военной помощи Украине на 1 млрд евро
- В Норвегии зафиксировали вероятный взрыв в районе газопровода Balticconnector
- Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно остановили
- Байден заявил о готовности направить дополнительные силы на Ближний Восток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru