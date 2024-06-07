Пасечник: Найдены виновные в убийствах луганских депутатов Попова и Филипоненко
7 июня 202404:32
Виновные в убийстве двух депутатов парламента ЛНР Олега Попова и Михаила Филипоненко найдены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы республики Леонида Пасечника.
По его словам, речь идет об исполнителях.
В декабре 2023 года в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, в автомобиле которого депутата сработало взрывное устройство.
За месяц до этого погиб депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru