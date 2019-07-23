Партия Зеленского сохранила лидерство после обработки 90% бюллетеней
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского продолжает удерживать лидерство на выборах в Верховную раду. По результатам обработки 90% бюллетеней она набирает 43,10% голосов избирателей, передает RT.
На втором месте расположилась «Оппозиционная платформа — За жизнь», у которой 12,94%.
Замыкает первую тройку «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (8,18%), на четвертом месте «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая так же набирает 8,18% голосов. По данным Газета.ру, разрыв между двумя партиями составляет порядка 800 голосов.
Пятой партией, проходящей в парламент, стал «Голос» музыканта Святослава Вакарчука – 5,92%.
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