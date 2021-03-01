Партия Зеленского лишилась госфинансирования

По данным ведомства, в документах партии обнаружили признаки нарушения порядка финансирования, служебного подлога, а также присвоения, растраты или завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Отмечается, что нарушения выявили также в отчетах партий «Конгресс украинских националистов» и «Блок Вилкула "Украинская перспектива"». НАПК направила соответствующие материалы в Национальную полицию.

В ноябре прошлого года НАПК лишила господдержки партию «Батькивщина» экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

