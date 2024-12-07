Парламент Южной Кореи не набрал нужное число голосов для импичмента президенту
Парламент Южной Кореи не смог набрать нужное количество голосов, чтобы объявить импичмент президенту Юн Сок Ёлю, ранее предпринявшему неудачную попытку ввести в стране военное положение, передает «Ренхап»
Только 195 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания, приняли участие в голосовании, тогда как была нужна поддержка не менее двух третей депутатов.
Ранее парламент Южной Кореи отменил введенное Юн Сок Елем военное положение: за отмену проголосовали 190 депутатов из 300 – те, кому удалось пробраться в здание.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru