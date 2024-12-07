Только 195 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания, приняли участие в голосовании, тогда как была нужна поддержка не менее двух третей депутатов.

Ранее парламент Южной Кореи отменил введенное Юн Сок Елем военное положение: за отмену проголосовали 190 депутатов из 300 – те, кому удалось пробраться в здание.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель с самого начала своего срока стал хромой уткой, заявил ранее завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН. Высокие цены и инфляцию в стране связывают именно с его деятельностью, указал эксперт.

