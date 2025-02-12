Парламент Армении поддержал запуск процесса вступления в ЕС

Парламент Армении проголосовал в первом чтении за принятие закона о запуске процесса вступления республики в Европейский союз. Решение принято подавляющим число голосов - 63 против семи.

При этом оппозиционная фракция «Армения» не приняла участие в голосовании. Против высказались члены другой оппозиционной силы – «Честь имею». Таким образом, проект закона поддержала только провластная фракция «Гражданский договор».

Евросоюз продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года

Ранее вступление Еревана в ЕС одобрило правительство Армении. При этом, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу должен принять армянский народ на референдуме.

На этом фоне остается неясным членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Год назад Пашинян объявил о приостановке участия в нем. В конце 2024 года он заявил, что возвращение Армении в ОДКБ становится все более трудным.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: facebook.com/parliament.am
ТЕГИ:ПарламентЕвросоюзАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры