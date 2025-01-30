Евросоюз продлил мандат наблюдательной миссии в Армении на два года
Евросоюз продлил на два года, до 19 февраля 2027 года, мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении. Соответствующее заявление размещено на сайте Европейского Совета.
Бюджет наблюдательной миссии достигнет 44 млн евро (порядка 4,4 млрд рублей).
В миссии трудятся свыше 200 человек из 25 стран-членов Канады и Евросоюза. В Евросовете заявили, что миссия наблюдает и сообщает о ситуации на местах, поддерживает укрепление доверия между Азербайджаном и Арменией, а также содействует безопасности населения затронутых конфликтом районов.
Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru