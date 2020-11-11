Парламент Армении не собрал кворум для заседания по отставке Пашиняна

Заседание парламента Армении по вопросу отставки премьер-министра Никола Пашиняна не состоялось, рассказала журналистам оппозиционный депутат парламента Наира Зограбян.

По словам депутата, внеочередная встреча правительства не состоялась из-за отсутствия кворума. Депутаты от правящей партии, за исключением вице-спикера парламента Лены Назарян, не явились на заседание.

Организаторы митинга у здания парламента призвали участников акции, требующих отставки Пашиняна, разойтись и ждать дальнейшего развития событий.

Ранее НСН писала, что полиция начала разгон митинга в Ереване.

В среду в армянской столице проходят акции протеста против мирного соглашения Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе. Активисты называют документ «предательством», требуют аннулирования договора и отставки подписавшего его премьер-министра Никола Пашиняна.

Представители армянской оппозиции выдвинули ультиматум Пашиняну. Оппозиция требует отставки премьера, обещая в противном случае устроить акции протеста по всей стране и «решить вопрос ухода Пашиняна» до вечера четверга.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаЗаседаниеПарламентАрмения
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