Памфилова рассказала про отсутствующую в бюллетенях графу «против всех»

Элла Памфилова прокомментировала отсутствие в избирательных бюллетенях графы «против всех». Как сообщила глава ЦИК в интервью «Российской газете», она актуальна тогда, когда у избирателей ограничен выбор, когда среди кандидатов нет представителей от значительных групп людей. Они не видят своего кандидата, но, как активные граждане, считают важным использовать гарантированное Конституцией право избирать.

В той же ситуации, когда есть конкуренция и представлен весь спектр, отражающий интересы избирателей, тогда графа «против всех» не актуальна, отмечает RT.

Добавим, ранее Элла Памфилова рассказала об отсутствии на выборах серьёзных нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования в России.