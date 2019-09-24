Памфилова рассказала про отсутствующую в бюллетенях графу «против всех»
Элла Памфилова прокомментировала отсутствие в избирательных бюллетенях графы «против всех». Как сообщила глава ЦИК в интервью «Российской газете», она актуальна тогда, когда у избирателей ограничен выбор, когда среди кандидатов нет представителей от значительных групп людей. Они не видят своего кандидата, но, как активные граждане, считают важным использовать гарантированное Конституцией право избирать.
В той же ситуации, когда есть конкуренция и представлен весь спектр, отражающий интересы избирателей, тогда графа «против всех» не актуальна, отмечает RT.
Добавим, ранее Элла Памфилова рассказала об отсутствии на выборах серьёзных нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования в России.
10 сентября выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва были признаны состоявшимися. В столичный парламент избрали 45 депутатов по одномандатным избирательным округам. Явка избирателей составила 21,77%. Как напоминает АГН Москва, сами выборы в Мосгордуму прошли в Единый день голосования 8 сентября. В Москве было открыто более 3,6 тыс. избирательных участков для голосования. Также в трех округах столицы впервые прошел эксперимент по электронному голосованию.
Между тем, в загородном доме главы ЦИК Эллы Памфиловой, где на нее напали в ночь на 6 сентября, установили сигнализацию. Глава ЦИК заявила, что в этом доме она живет уже два года, это ее единственное жилье. Телеканал "360" напоминает, что нападение Памфилову, по версии следствия, совершил казахстанец Бахыт Карабалаев, промышлявший до этого грабежами. Карабалаев проник в дом главы ЦИК, который находится в подмосковной Истре, и напал на нее с электрошокером.
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