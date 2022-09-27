Пакистан готов вывести отношения с Россией на новый уровень

В Исламабаде рассчитывают, что проект газопровода «Пакистанский поток» будет реализован. Об этом заявил председатель постоянного комитета по правам человека Сената Пакистана Валид Икбал, сообщает ТАСС.

По его словам, это поднимет уровень отношений с Москвой на новый уровень.

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Сенатор также подчеркнул, что азиатское возрождение невозможно без России, и выразил надежду на укрепление пакистано-российского сотрудничества. Он также поблагодарил РФ за помощь Пакистану в преодолении последствий наводнений.

Пакистанская парламентская делегация высокого уровня во главе с Икбалом прибыла с визитом в Москву.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о встрече президента РФ Владимира Путина в Самарканде с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: travelask.ru
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