Глава МИД Украины призвал РФ «предоставить полный доступ» в Крым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе неформального заседания Совета безопасности ООН призвал Россию не политизировать ситуацию с Крымом и «предоставить полный доступ» на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.
Неформальная встреча Совбеза ООН по Крыму проходит в пятницу. Инициаторами заседания выступила Эстония и еще 20 государств, в числе которых Украина, Германия, Франция, США. При этом, как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, жителям Крыма без объяснения причин не дали слова на этом мероприятии.
Кулеба в своем выступлении назвал Россию «оккупирующей державой» и призвал открыть доступ в Крым согласно принципам международного гуманитарного права.
Ранее украинский министр рассказал о «трех китах» политики возвращения Крыма. Кулеба считает, что решению вопроса поспособствуют принятая Киевом стратегия «деоккупации», международная площадка «Крымская платформа», а также восстановление «полного украинского суверенитета», отмечает «Свободная пресса».
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