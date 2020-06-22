Опубликована вторая часть компромата на Порошенко

Порошенко и Байден обсуждали внутриполитические дела на Украине. Человек с голосом, похожим на голос Байдена, высказывался против увольнения Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза», а его собеседник с голосом, похожим на голос Порошенко, обещал разобраться в этой ситуации. Байден, в частности, будто бы убеждал Порошенко, что в Европе увольнение Коболева будет рассматриваться как проблема, передаёт РИА Новости.

Кроме того, новая часть компромата свидетельствует, что Байден передавал Порошенко опасения премьер-министра Арсения Яценюка, что после увольнения тот может стать фигурантом уголовных дел, сообщает NEWS.ru. Голос, похожий на голос Порошенко, говорит, что не собирается трогать Яценюка.

Первая часть аудиозаписей, которые оказались у Деркача, касалась темы увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора якобы по требованию Байдена. Деркач тогда опубликовал запись переговоров, в ходе которых также обсуждались вопросы коалиции в парламенте, отставки правительства Яценюка и утверждения правительства Владимира Гройсмана.

