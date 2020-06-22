Опубликована вторая часть компромата на Порошенко
Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач 22 июня представил общественность вторую часть записей телефонных разговоров, на которых, как он утверждает, можно услышать голос экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. Записи относятся к 2016 году.
Порошенко и Байден обсуждали внутриполитические дела на Украине. Человек с голосом, похожим на голос Байдена, высказывался против увольнения Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза», а его собеседник с голосом, похожим на голос Порошенко, обещал разобраться в этой ситуации. Байден, в частности, будто бы убеждал Порошенко, что в Европе увольнение Коболева будет рассматриваться как проблема, передаёт РИА Новости.
Кроме того, новая часть компромата свидетельствует, что Байден передавал Порошенко опасения премьер-министра Арсения Яценюка, что после увольнения тот может стать фигурантом уголовных дел, сообщает NEWS.ru. Голос, похожий на голос Порошенко, говорит, что не собирается трогать Яценюка.
Первая часть аудиозаписей, которые оказались у Деркача, касалась темы увольнения Виктора Шокина с поста генпрокурора якобы по требованию Байдена. Деркач тогда опубликовал запись переговоров, в ходе которых также обсуждались вопросы коалиции в парламенте, отставки правительства Яценюка и утверждения правительства Владимира Гройсмана.
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