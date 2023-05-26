Опрос: Эрдоган и Кылычдароглу идут «ноздря в ноздрю»

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника Кемаля Кылычдароглу практически одинаковые шансы на победу во втором туре выборов главы государства, свидетельствуют данные опроса центра Area Araştırma.

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Согласно результатам исследований, за Кылычдароглу готовы проголосовать 44,7% опрошенных, Эрдогана поддержали 43,7%. Оставшиеся 11,6% не определились или не пойдут на выборы.

Исследование провели 24-25 мая. В нем приняли участие две тысячи человек в 26 провинциях.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,52%, Кылычдароглу - 44,88%.

Второй тур назначен на 28 мая. Кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыРеджеп Тайип ЭрдоганТурция

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