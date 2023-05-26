Опрос: Эрдоган и Кылычдароглу идут «ноздря в ноздрю»
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника Кемаля Кылычдароглу практически одинаковые шансы на победу во втором туре выборов главы государства, свидетельствуют данные опроса центра Area Araştırma.
Согласно результатам исследований, за Кылычдароглу готовы проголосовать 44,7% опрошенных, Эрдогана поддержали 43,7%. Оставшиеся 11,6% не определились или не пойдут на выборы.
Исследование провели 24-25 мая. В нем приняли участие две тысячи человек в 26 провинциях.
Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. Эрдоган набрал 49,52%, Кылычдароглу - 44,88%.
Второй тур назначен на 28 мая. Кандидату необходимо набрать простое большинство голосов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru