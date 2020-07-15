Трамп заявил, что в США погибает от рук полицейских больше «белых»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране от рук полицейских больше погибает белокожих граждан, чем темнокожих. Таким образом он ответил на вопрос журналистке, почему афроамериканцы становятся жертвами полиции, сообщает РИА Новости.
Трамп назвал вопрос "ужасным" и подчеркнул, что "белые" тоже погибают. По его словам, даже больше, чем темнокожие.
Как отмечает агентство, в США более 70% населения – белокожие, около 13% - афроамериканцы, которые, по данные различных исследований, чаще других гибнут при задержании, садятся в тюрьму и совершают преступления.
Напомним, в мае смерть от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда вызвала во многих городах США массовые протесты против расизма в отношении темнокожего населения.
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