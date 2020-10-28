Оппозиция создаст в Белоруссии антикризисное управление

Белорусская оппозиция заявила о создании Народного антикризисного управления (НАУ). Об этом в своём Telegram-канале сообщил оппозиционер, член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Предыдущий оппозиционный орган Белоруссии, Координационный совет (КС), обвинили в призывах к захвату власти. На данный момент все члены президиума совета находятся под арестом или за границей. Инициатор создания КС, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находится в Литве.

Как сообщил Латушко, новая оппозиционная структура призвана обеспечить «достижение целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам».

Антикризисное управление должно решать государственные задачи в случае отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко до передачи власти новому правительству страны.

Отмечается, что сейчас формируется команда НАУ, ожидается, что во главе новой структуры встанет сам Латушко.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Оппозиция, несогласная с результатами, начала масштабные акции протеста. Протестующие требуют отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, правоохранительные органы республики проводят массовые задержания и заявляют о радикализации протестов.

