Оппозиция создаст в Белоруссии антикризисное управление
Белорусская оппозиция заявила о создании Народного антикризисного управления (НАУ). Об этом в своём Telegram-канале сообщил оппозиционер, член президиума Координационного совета Павел Латушко.
Предыдущий оппозиционный орган Белоруссии, Координационный совет (КС), обвинили в призывах к захвату власти. На данный момент все члены президиума совета находятся под арестом или за границей. Инициатор создания КС, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, находится в Литве.
Как сообщил Латушко, новая оппозиционная структура призвана обеспечить «достижение целей - начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам».
Антикризисное управление должно решать государственные задачи в случае отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко до передачи власти новому правительству страны.
Отмечается, что сейчас формируется команда НАУ, ожидается, что во главе новой структуры встанет сам Латушко.
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Оппозиция, несогласная с результатами, начала масштабные акции протеста. Протестующие требуют отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, правоохранительные органы республики проводят массовые задержания и заявляют о радикализации протестов.
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