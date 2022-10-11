ООН назвали эскалацией взрыв на Крымском мосту
ООН назвали эскалацией конфликта РФ и Украины взрыв на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик также отметил рост числа атак на гражданскую инфраструктуру. Он подчеркнул, что это неприемлемо.
Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета.
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