«Он в Питере»: Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии
Основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина нет в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По словам политика, в данный момент Пригожин пребывает в Санкт-Петербурге.
«Он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
В конце июня белорусский лидер заявлял, что основатель «Вагнера» находится в Белоруссии. Позже стало известно, что два самолета, которые связывают с Пригожиным, вылетели из Минска в Москву и Петербург, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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