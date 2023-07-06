«Он в Питере»: Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии

По словам политика, в данный момент Пригожин пребывает в Санкт-Петербурге.

«Он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

В конце июня белорусский лидер заявлял, что основатель «Вагнера» находится в Белоруссии. Позже стало известно, что два самолета, которые связывают с Пригожиным, вылетели из Минска в Москву и Петербург, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

