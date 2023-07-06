Лукашенко: ЧВК «Вагнер» может быть задействована для обороны Белоруссии

Он отметил, что некоторое количество бойцов будут размещены под определенные условия. По словам Лукашенко, если бойцы потребуются для обороны государства, то они будут задействованы мгновенно. Президент подчеркнул, что их опыт будет крайне востребован.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусским гражданам не стоит волноваться из-за присутствия на территории республики бойцов частной военной компании. Присутствие «Вагнера» Лукашенко тогда назвал благом для армии страны, сообщает «Радиоточка НСН».

