Офис Зеленского: Китаю придется дистанцироваться от России

Подоляк считает, что для сохранения статуса политически и экономически сильного игрока Китаю придется дистанцироваться от России. Если Пекин продолжит тесное сотрудничество с Москвой, то рискует потерять свое влияние, заявил представитель офиса Зеленского.

Он отметил, что Украина не заинтересована в экономической поддержке России со стороны Китая.

Обозреватель издания Politico Джакопо Баригацци заявил, что ЕС попытается наладить отношения с рядом стран, чтобы вывести их из-под влияния России и КНР. По мнению журналиста, речь идет про Казахстан, Бразилию, Чили и Нигерию, передает «Радиоточка НСН».

