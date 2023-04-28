Офис Зеленского: Китаю придется дистанцироваться от России
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк предрек охлаждение отношений России и Китая. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».
Подоляк считает, что для сохранения статуса политически и экономически сильного игрока Китаю придется дистанцироваться от России. Если Пекин продолжит тесное сотрудничество с Москвой, то рискует потерять свое влияние, заявил представитель офиса Зеленского.
Он отметил, что Украина не заинтересована в экономической поддержке России со стороны Китая.
Обозреватель издания Politico Джакопо Баригацци заявил, что ЕС попытается наладить отношения с рядом стран, чтобы вывести их из-под влияния России и КНР. По мнению журналиста, речь идет про Казахстан, Бразилию, Чили и Нигерию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru