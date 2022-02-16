ОДКБ считает ООН главным международным партнером
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заинтересована в усилении роли ООН в мире. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает ТАСС.
Зась также отметил, что рассматривает Организацию Объединённых Наций в качестве главного международного партнера.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН генсек ОДКБ подчеркнул, что выступает за расширение сотрудничества организаций по вопросу противостояния терроризму, наркотикам и преступности.
Зась заявил, что ОДКБ сейчас рассматривает возможность участия своих миротворцев в действующих операциях ООН.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам двусторонней встречи в формате «2+2» заявил, что Москва выступает за принятие Бразилии в число стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.
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