ОДКБ считает ООН главным международным партнером

Зась также отметил, что рассматривает Организацию Объединённых Наций в качестве главного международного партнера.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН генсек ОДКБ подчеркнул, что выступает за расширение сотрудничества организаций по вопросу противостояния терроризму, наркотикам и преступности.

Зась заявил, что ОДКБ сейчас рассматривает возможность участия своих миротворцев в действующих операциях ООН.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам двусторонней встречи в формате «2+2» заявил, что Москва выступает за принятие Бразилии в число стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН.

