Гладков: В Белгородской области при атаке БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали нефтебазу в Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один резервуар загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов. Никто не пострадал.

Ранее в Воронеже из-за беспилотника было повреждено здание предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиВСУ

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