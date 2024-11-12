Гладков: В Белгородской области при атаке БПЛА загорелся резервуар на нефтебазе
12 ноября 202406:02
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали нефтебазу в Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один резервуар загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов. Никто не пострадал.
Ранее в Воронеже из-за беспилотника было повреждено здание предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru