Обвинение по импчименту настаивает на призывах Трампа к штурму Капитолия

Видеозаписи были продемонстрированы в сенате во время заседания по импичменту экс-президенту. 6 января Трамп в течение часового выступления предложил своим соратникам двигаться к Капитолию, чтобы "подбодрить" сенаторов и конгрессменов и "продемонстрировать силу".

При этом были слышны одобрительные выкрики и призывы "штурмовать Капитолий" из толпы. Мэдлен Дин подсчитала, что за свою речь Трамп только один раз употребил слово "мирный", тогда как слова "битва", "сражаться" и выражение "отчаянно сражаться" прозвучали около 20 раз.

По утверждению Дин, речь Трампа являлась не просто призывом к "митингу, маршу или протесту". Сторона обвинения уверена в том, что бывший президент "пытался украсть выборы" и подстрекал своих сторонников к силовому захвату власти.

