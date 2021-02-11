Обвинение по импчименту настаивает на призывах Трампа к штурму Капитолия

Представитель обвинения на процессе по импичменту бывшего американского лидера Дональда Трампа Мэдлен Дин заявила, что призывы к штурму Конгресса США 6 января прозвучали в толпе еще во время речи Трампа, это слышно на видеозаписях, предоставленных одним из участников штурма. Об этом сообщает РИА Новости.

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Видеозаписи были продемонстрированы в сенате во время заседания по импичменту экс-президенту. 6 января Трамп в течение часового выступления предложил своим соратникам двигаться к Капитолию, чтобы "подбодрить" сенаторов и конгрессменов и "продемонстрировать силу".

При этом были слышны одобрительные выкрики и призывы "штурмовать Капитолий" из толпы. Мэдлен Дин подсчитала, что за свою речь Трамп только один раз употребил слово "мирный", тогда как слова "битва", "сражаться" и выражение "отчаянно сражаться" прозвучали около 20 раз.

По утверждению Дин, речь Трампа являлась не просто призывом к "митингу, маршу или протесту". Сторона обвинения уверена в том, что бывший президент "пытался украсть выборы" и подстрекал своих сторонников к силовому захвату власти.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ИмпичментВыборы в СШАДональд Трамп
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