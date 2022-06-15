NYT: США обеспокоены снижением общественного интереса к Украине

Согласно источникам газеты, власти настроены «достаточно пессимистично» относительно развития ситуации в Украине. Отмечается, что Вашингтон готовится к долгосрочной поддержке Украины из-за отсутствия вероятности прекращения огня.

Источник сообщил, что США приглашают президента Украины Зеленского на саммит НАТО в Мадриде в конце июня, в частности, чтобы оживить интерес людей.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



