NYT: США обеспокоены снижением общественного интереса к Украине

Власти США обеспокоены снижением общественного интереса в стране и в странах Европы к конфликту на территории Украине. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

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Согласно источникам газеты, власти настроены «достаточно пессимистично» относительно развития ситуации в Украине. Отмечается, что Вашингтон готовится к долгосрочной поддержке Украины из-за отсутствия вероятности прекращения огня.

Источник сообщил, что США приглашают президента Украины Зеленского на саммит НАТО в Мадриде в конце июня, в частности, чтобы оживить интерес людей.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраина
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