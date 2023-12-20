«Смешная сумма!»: Немецкий политик о попытке конфискации российских 720 млн евро
Для немецкого бюджета это незначительная сумма, при этом в Восточной Германии уже начинают понимать несправедливость антироссийских санкций, сказал в эфире НСН Ульрих Зингер.
Бюджету Германии не нужны российские активы, которые пытается конфисковать в его пользу Генпрокуратура ФРГ, заявил в интервью НСН председатель фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
По данным издания Der Spiegel, генпрокурор Германии обратился в суд с просьбой о конфискации замороженных российских средств на сумму более 720 млн евро. Речь идет о средствах одной из «дочек» Мосбиржи, которыми планируется пополнить государственную казну ФРГ.
«Мы богатая страна, конечно, не такие богатые, как были, но это просто смешная сумма. Если решение о конфискации все же примут, Россия даст ответ и ситуация только ухудшится. Я сомневаюсь, что это случится, и верю, что суд примет правильное решение. Иногда я начинаю сомневаться, что наша система работает аккуратно, но надеюсь, что там все будет хорошо и честно», - сказал Зингер.
При этом, по его словам, в восточной и западной Германии по-разному относятся к антироссийским санкциям.
«В восточной Германии большинство уже видит, что это нечестная атака против России, но на западе страны большинство пока не понимает, что происходит. У нас в газетах и на телевидении пропаганда, и во всем обвиняют Россию», - заключил собеседник НСН.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее сообщил, что в бюджет Германии на 2024 год заложены 8 млрд евро на военную и финансовую помощь Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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