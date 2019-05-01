Новый император Японии вступил на престол

Сегодня, 1 мая, новому монарху Нарухито были переданы символы власти — древний меч и драгоценная яшма. Они используются в Японии в качестве священных регалий императора.

Уточняется, что Нарухито стал 126 императором династии, которая по преданиям, никогда не прерывалась и ведет свое начало от богини Солнца Аматэрасу. Правительство провозгласило о наступлении новой эры с девизом Рэйва. В переводе с японского это означает «цветущий мир». Именно этим девизом будут именовать годы правления нового монарха на престоле.

Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков рассказал НСН о новом подходе Токио к переговорам с Москвой.

