«Новые люди» сохранят название после слияния с «Партией роста»
«Новые люди» на намерены менять название после объединения с «Партией роста», передает ТАСС.
«Партии объединятся под нашим названием «Новые люди». Переименования не будет», - сообщили в пресс-службе.
В декабре 2023 года лидеры «Новых людей» и «Партии роста» Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение об объединении. На съезде планируется внести изменения в устав партии и учредить новые органы.
На выборах президента России в марте 2024 года кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков набрал 3,85% голосов и занял третье место, напоминает «Радиоточка НСН».
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