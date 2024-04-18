«Новые люди» сохранят название после слияния с «Партией роста»

«Партии объединятся под нашим названием «Новые люди». Переименования не будет», - сообщили в пресс-службе.

В декабре 2023 года лидеры «Новых людей» и «Партии роста» Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение об объединении. На съезде планируется внести изменения в устав партии и учредить новые органы.

На выборах президента России в марте 2024 года кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков набрал 3,85% голосов и занял третье место, напоминает «Радиоточка НСН».

