Даванков: Наблюдатели от «Новых людей» не выявили серьезных нарушений на выборах

Наблюдатели от партии «Новые люди» не выявили на выборах президента России значительных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кандидата от партии Владислава Даванкова.

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«Серьезных каких-то нарушений мы не нашли, у нас такой информации нет», – указал он.

Действующий глава государства набирает 87,15% после обработки 80% протоколов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,22%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получает 4,04% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:Выборы Президента России

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