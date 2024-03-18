Даванков: Наблюдатели от «Новых людей» не выявили серьезных нарушений на выборах
18 марта 202401:02
Наблюдатели от партии «Новые люди» не выявили на выборах президента России значительных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кандидата от партии Владислава Даванкова.
«Серьезных каких-то нарушений мы не нашли, у нас такой информации нет», – указал он.
Действующий глава государства набирает 87,15% после обработки 80% протоколов. Второе место занимает Николай Харитонов от КПРФ с 4,22%. Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков получает 4,04% голосов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий – 3,16%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru