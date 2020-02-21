Новости за ночь: Сечин рассказал Путину о переговорах с Лукашенко

Пресс-служба «Роснефти» сообщала о встрече Сечина с Лукашенко 18 февраля. Стороны обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Сечин, в частности, тогда отметил, что ценит доверительные отношения с Белоруссией и что настроен конструктивно.

«Роснефть» - ключевой поставщик нефти в Белоруссию, который в 2019 году обеспечил половину импорта топлива этой страны. У «Роснефти» в Белоруссии 36 АЗС, пять нефтебаз и 21% в Мозырском НПЗ.

Белоруссия с конца 2019 года ведёт с Россией переговоры о поставках нефти. Долгосрочные контракты до сих пор не заключены.

