Новости за ночь: «Нафтогаз» собрался добывать углеводороды у берегов Крыма

По его словам, у компании «есть амбиции перейти в Чёрное море»: представители «Нафтогаза» уверены, что там большие ресурсы, пишет «Газета.ру».

Разработку месторождений украинская компания хочет проводить с привлечением инвесторов.

Месторождения углеводородов в акватории Азовского моря и на шельфе Чёрного моря эксплуатирует «Черноморнефтегаз». Ранее эта компания принадлежала «Нафтогазу», но после присоединения Крыма к России была национализирована.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет уже заявил, что попытки Украины добывать углеводороды на шельфе у берегов полуострова будут пресечены, передаёт РИА Новости. Для начала Киев должен провести демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Россией, подчеркнул Шеремет.

