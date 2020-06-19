Новости за ночь: «Нафтогаз» собрался добывать углеводороды у берегов Крыма

«Нафтогаз Украины» намерен возобновить добычу углеводородов в Чёрном море, которую прекратила после присоединения Крыма к России. С таким заявлением во время онлайн-дискуссии о планах «Нафтогаза» выступил главный исполнительный директор компании Отто Ватерландер.

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По его словам, у компании «есть амбиции перейти в Чёрное море»: представители «Нафтогаза» уверены, что там большие ресурсы, пишет «Газета.ру».

Разработку месторождений украинская компания хочет проводить с привлечением инвесторов.

Месторождения углеводородов в акватории Азовского моря и на шельфе Чёрного моря эксплуатирует «Черноморнефтегаз». Ранее эта компания принадлежала «Нафтогазу», но после присоединения Крыма к России была национализирована.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет уже заявил, что попытки Украины добывать углеводороды на шельфе у берегов полуострова будут пресечены, передаёт РИА Новости. Для начала Киев должен провести демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Россией, подчеркнул Шеремет.

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ФОТО: www.fair.ru
ТЕГИ:НафтогазГазПрисоединение Крыма К России
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