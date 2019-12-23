Москва представит материалы суду в Нидерландах по катастрофе Boeing на Украине

Москва готова предоставить информацию и все имеющиеся в распоряжении материалы для судебного слушания по крушению малайзийского авиалайнера рейса MH17 под Донецком. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов. Он уточнил, что судебные слушания в Нидерландах по этому вопросу начнутся в марте будущего года. Чижов подчеркнул, что российская сторона готова сотрудничать и взаимодействовать в выявлении всех обстоятельств этой трагедии.

Как напоминает РИА ФАН, в ноябре министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Кумпур требует обнародовать все доказательства и улики по катастрофе МН17 в Донбассе. Глава МИДа подчеркнул, что без их подробного изучения Малайзия на считает возможным делать какие-либо выводы о виновности той или иной стороны.

Совместная следственная группа во главе с генпрокуратурой Нидерландов утверждает, что Boeing был сбит из российского зенитного ракетного комплекса «Бук». Москва неоднократно заявляла о беспочвенности подобных обвинений, а расследование называла предвзятым и необъективным.

Малайзийский Boeing рейса Амстердам - Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Немецкий частный детектив Йозеф Реш заявил, что его собственное независимое расследование указывает на виновность вооруженных сил Украины в этой трагедии. Однако официальное следствие отказалось принимать собранные им материалы.

