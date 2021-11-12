Западу посоветовали «попросить Россию о спасении» из-за энергокризиса

Западу следует пересмотреть свою санкционную политику и «спокойно попросить» Россию о «спасении» из-за ситуации на мировом рынке энергоносителей, считает колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

Эксперт отмечает, что некоторые главы государств призывают РФ и ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы «спасти их от самих себя». Как пишет Рапоза, Запад оказался в сложном положении из-за своих «климатических озабоченностей»: увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет разрешить энергокризис, пишет РИА ФАН.

«Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить "Газпром" и "Роснефть"», — подчеркнул колумнист, добавив, что Европа опасается, что российская сторона откажется прийти на помощь.

Рапоза отмечает, что Европа нуждается в России больше, чем США. Колумнист напомнил об антироссийских санкциях Запада, введенных из-за событий на Украине, и угрозе штрафов американским компаниям в вопросе помощи РФ при разработке нефтяных и газовых месторождений.

«Таким образом, зачем России спешить, оказывая помощь нефтегазовым рынкам США? Ей интереснее помогать Европе, но такая помощь уже в пути, так как "Северный поток — 2" построен», — пишет Рапоза.

Автор Forbes отмечает, что высокие цены на нефть и газ доставляют удовольствие Москве, пишет Ura.ru. Рапоза призвал американскую администрацию пересмотреть ограничения против РФ «и, наверное, разрешить американским компаниям снова сотрудничать с Россией».

«Если мы хотим включить мыслительный процесс, давайте не будем обвинять Россию в росте цен на энергоресурсы и спокойно попросим ее спасти нас», — заключил Рапоза.

