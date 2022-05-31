Немецкий эксперт обвинил ФРГ в «двойной игре» в отношении Украины

В своем недавнем обращении к украинцам Шольц заявил, что Берлин на их стороне, отмечает Газета.ру. При этом ФРГ с марта не передавала оружие Киеву и срывает обещанные поставки, пишет «Свободная пресса».

Эксперт считает, что Германия уделяет «первоочередное внимание» своим коммерческим отношениям с Россией, притворяясь, что поддерживает Украину «в рамках консенсуса ЕС и НАТО».

«Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад», — резюмирует Фишер.

