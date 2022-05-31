Немецкий эксперт обвинил ФРГ в «двойной игре» в отношении Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц ведет «двойную игру», делая вид, что поддерживает Украину. Об этом пишет The Spectator со ссылкой на старшего научного сотрудника Германского института международных отношений Сабину Фишер.
В своем недавнем обращении к украинцам Шольц заявил, что Берлин на их стороне, отмечает Газета.ру. При этом ФРГ с марта не передавала оружие Киеву и срывает обещанные поставки, пишет «Свободная пресса».
Эксперт считает, что Германия уделяет «первоочередное внимание» своим коммерческим отношениям с Россией, притворяясь, что поддерживает Украину «в рамках консенсуса ЕС и НАТО».
«Немецкий меркантилизм просто невыносим. Либо немецкие политики положат ему конец, чего пока не предвидится, либо ЕС ждет распад», — резюмирует Фишер.
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