Небензя: Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра
Заключенные без участия Москвы соглашения о проходе судов через Черное море ни к чему Россию не обязывают, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.
По его словам, власти не допустят беспрепятственного прохождения кораблей без досмотра с российской стороны, так как «черноморская инициатива» не может реализовываться без участия Москвы. Дипломат напомнил о фактах злоупотребления гуманитарным коридором и отметил, что Черное море остается зоной боевых действий, поэтому беспрепятственное прохождение судов без досмотра РФ невозможно.
Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.
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