Небензя: Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра

Заключенные без участия Москвы соглашения о проходе судов через Черное море ни к чему Россию не обязывают, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

В ООН заявили о готовности расследовать теракт в Черном море

По его словам, власти не допустят беспрепятственного прохождения кораблей без досмотра с российской стороны, так как «черноморская инициатива» не может реализовываться без участия Москвы. Дипломат напомнил о фактах злоупотребления гуманитарным коридором и отметил, что Черное море остается зоной боевых действий, поэтому беспрепятственное прохождение судов без досмотра РФ невозможно.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Черное МореВасилий Небензя
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры