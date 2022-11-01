Небензя: Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра

По его словам, власти не допустят беспрепятственного прохождения кораблей без досмотра с российской стороны, так как «черноморская инициатива» не может реализовываться без участия Москвы. Дипломат напомнил о фактах злоупотребления гуманитарным коридором и отметил, что Черное море остается зоной боевых действий, поэтому беспрепятственное прохождение судов без досмотра РФ невозможно.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Киев атаковал корабли Черноморского флота РФ, которые задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на данные Минобороны РФ.

