Небензя: РФ сохранила неформальный диалог с недружественными странами

Небензя уточнил, что диалог затрагивает «жизнь, дела и политику». Общение продолжается на уровне руководства и экспертов, сказал дипломат.

«Это общение продолжается ежедневно, его невозможно прервать и прекратить», - подчеркнул постпред РФ.

При этом он обратил внимание, что ряд европейских стран выполняют указания Брюсселя и отказываются поддерживать диалог с Россией.

По данным Financial Times, в России заблокировано $18 миллиардов прибыли компаний из недружественных стран, сообщает «Радиоточка НСН».

