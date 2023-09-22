Небензя: РФ сохранила неформальный диалог с недружественными странами

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о сохранении неформального диалога с недружественными странами. Слова дипломата приводит ТАСС.

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Небензя уточнил, что диалог затрагивает «жизнь, дела и политику». Общение продолжается на уровне руководства и экспертов, сказал дипломат.

«Это общение продолжается ежедневно, его невозможно прервать и прекратить», - подчеркнул постпред РФ.

При этом он обратил внимание, что ряд европейских стран выполняют указания Брюсселя и отказываются поддерживать диалог с Россией.

По данным Financial Times, в России заблокировано $18 миллиардов прибыли компаний из недружественных стран, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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