Небензя: Члены российской делегации не получили визы для посещения Генассамблеи ООН

Члены российской делегации пока не получили американские визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН 20-26 сентября. Об этом сообщил постпред России при международной организации Василий Небензя в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

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«По состоянию на 1 сентября ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы не получил въездных виз в США», — цитирует обращение РИА Новости.

Аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа рейса главы МИД РФ Сергея Лаврова, возглавляющего российскую делегацию. Небензя отметил, что это вызывает тревогу; дипломат напомнил, что ранее власти США постоянно отказывали в выдаче виз ряду делегатов от РФ, планировавших принять участие в официальных мероприятиях ООН. В частности, из-за этого пришлось отменить визит министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева на саммит глав МВД организации.

Небензя отметил, что по условиям соглашения о штаб-квартире визы должны выдаваться бесплатно и «настолько оперативно, насколько это возможно», без препятствий.

«В связи с этим мы подчеркиваем необходимость обеспечения строгого соответствия действий США с их международными юридическим обязательствами принимающей страны», — подчеркнул постпред.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГенассамблея ООНВасилий Небензя
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