Не бортанули, а сам ушел. Бортко объяснил свое нежелание баллотироваться в Госдуму
Режиссер Владимир Бортко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, чем собирается заниматься в свободное время.
Режиссер «Мастера и Маргариты» и еще трех десятков популярных фильмов и сериалов покинет Госдуму по итогам выборов-2021. Владимира Бортко не оказалось в оглашенном КПРФ списке кандидатов-одномандатников по Санкт-Петербургу. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» режиссер-депутат рассказал, что он закончил заниматься политикой, добровольно отказавшись от «карьеры» в Госдуме.
«В этом смысле моя политическая карьера закончена. Никто меня не выгонял, сам уже не хочу, сколько можно? 10 лет уже! Так что никто меня не обижал. Все в порядке, все хорошо. Собираюсь заниматься творчеством», - признался режиссер.
Владимир Бортко является депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов от КПРФ (с 2011 года по настоящее время). В 2016 году он избрался в Госдуму по одномандатному округу.
При этом, многие эксперты считают что коммунисты Санкт-Петербурга не простили Бортко решение сняться с губернаторских выборов-2019, в результате чего Александр Беглов одержал уверенную победу.
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