Не бортанули, а сам ушел. Бортко объяснил свое нежелание баллотироваться в Госдуму

Владимир Бортко является депутатом Госдумы шестого и седьмого созывов от КПРФ (с 2011 года по настоящее время). В 2016 году он избрался в Госдуму по одномандатному округу.

При этом, многие эксперты считают что коммунисты Санкт-Петербурга не простили Бортко решение сняться с губернаторских выборов-2019, в результате чего Александр Беглов одержал уверенную победу.

