Режиссер Бортко снял кандидатуру на выборах губернатора Петербурга
Режиссер театра и кино Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов на должность губернатора Санкт-Петербурга. Как пишет РИА Новости, об этом он завял во время теледебатов. Отмечается, что теперь уже бывший кандидат от КПРФ, не советовался по поводу принятого решения с лидером партии Геннадием Зюгановым.
В состоявшихся сегодня теледебатах участвовали все четыре кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов (Гражданская платформа), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Владимир Бортко (КПРФ).
Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября – в единый день голосования.
Кстати, ранее бывший боец смешанных единоборств, отсидевший в тюрьме, Вячеслав Дацик обратился с критикой к кандидату в губернаторы Санкт-Петербурга режиссёру Владимиру Бортко, выдвинутому от КПРФ. Как заявил Дацик в соцсетях, Бортко «предал КПРФ и идеалы товарища Сталина».
В своем видеообращении экс-боец, известный как Рыжий Тарзан, рассказал, что побывал недавно на митинге в северной столице, однако ОМОН удалил его со сцены. При этом, как утверждает Дацик, на его просьбу провести на сцену Бортко ответил отказом.
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