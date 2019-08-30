Режиссер Бортко снял кандидатуру на выборах губернатора Петербурга

Режиссер театра и кино Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов на должность губернатора Санкт-Петербурга. Как пишет РИА Новости, об этом он завял во время теледебатов. Отмечается, что теперь уже бывший кандидат от КПРФ, не советовался по поводу принятого решения с лидером партии Геннадием Зюгановым.

В состоявшихся сегодня теледебатах участвовали все четыре кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов (Гражданская платформа), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Владимир Бортко (КПРФ).

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября – в единый день голосования.