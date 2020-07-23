СМИ узнали о планах Карелина уйти из Госдумы

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин после единого дня голосования в сентябре 2020 года покинет Госдуму и перейдёт в Совет Федерации. Об этом сообщили два источника РБК в верхней палате парламента.

Карелина называют претендентом на место нынешнего представителя Новосибирской области, сенатора Владимира Лаптева. Сам Карелин отказался комментировать слухи о переходе в Совет Федерации.

Как отмечается в материале, чтобы попасть в верхнюю палату, Карелину предстоит избраться в законодательное собрание региона.

Карелин является членом Высшего совета «Единой России» с момента основания партии.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Единый День ГолосованияСовет Федерации РФГосдума
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