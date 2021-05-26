Навальный участвует по видеосвязи в суде по своим искам к колонии

Оппозиционный политик Алексей Навальный по видеосвязи принимает участие в заседании суда во Владимирской области, где рассматривается первый его иск к колонии, в которой он отбывает наказание по делу об «Ив Роше».

В суд Навальный обратился с тремя жалобами - на отказ сотрудников исправительного учреждения выдавать ему приобретенные книги, на признание его склонным к побегу, а также на цензуру получаемых газет, передает РИА Новости.