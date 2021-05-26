Навальный участвует по видеосвязи в суде по своим искам к колонии
Оппозиционный политик Алексей Навальный по видеосвязи принимает участие в заседании суда во Владимирской области, где рассматривается первый его иск к колонии, в которой он отбывает наказание по делу об «Ив Роше».
В суд Навальный обратился с тремя жалобами - на отказ сотрудников исправительного учреждения выдавать ему приобретенные книги, на признание его склонным к побегу, а также на цензуру получаемых газет, передает РИА Новости.
Ранее адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что в отношении её подзащитного было возбуждено новое уголовное дело - об оскорблении судьи Акимовой, которая осудила политика по делу об оскорблении ветерана. Как рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» федеральный судья в отставке Сергей Пашин, вряд ли заявление написала сама обиженная судья: обычно это делают приставы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- Лукашенко предложил Западу рассказать, на какие спецслужбы работал создатель NEXTA Протасевич
- Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к деятельности экстремистских организаций
- Каждый десятый россиянин запланировал взять ипотеку в 2021 году
- Лукашенко заявил, что истребитель не принуждал лайнер к посадке
- Глава Якутии прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионе
- «Я действовал законно». Лукашенко высказался о посадке самолета Ryanair в Минске
- «Белавиа» отменила рейсы в Стокгольм до конца октября
- Лукашенко: недоброжелатели Белоруссии изменили методы атаки
- Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии
- В Польше заявили об упущенных шансах в отношениях с Россией из-за Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru