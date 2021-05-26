Навальный участвует по видеосвязи в суде по своим искам к колонии

Оппозиционный политик Алексей Навальный по видеосвязи принимает участие в заседании суда во Владимирской области, где рассматривается первый его иск к колонии, в которой он отбывает наказание по делу об «Ив Роше».

В суд Навальный обратился с тремя жалобами - на отказ сотрудников исправительного учреждения выдавать ему приобретенные книги, на признание его склонным к побегу, а также на цензуру получаемых газет, передает РИА Новости.

Глава ФСИН рассказал о здоровье Навального

Ранее адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова заявила, что в отношении её подзащитного было возбуждено новое уголовное дело - об оскорблении судьи Акимовой, которая осудила политика по делу об оскорблении ветерана. Как рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» федеральный судья в отставке Сергей Пашин, вряд ли заявление написала сама обиженная судья: обычно это делают приставы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского районного суда
ТЕГИ:СудАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры