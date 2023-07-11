НАТО подтвердила право Грузии на вступление в альянс

Грузия имеет право на присоединение к НАТО, говорится в заявлении по итогам первого дня саммита организации в столице Литвы Вильнюсе, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что право Грузии присоединиться к НАТО подтвердили все члены блока. Условием названо выполнение плана действий по членству.

В заявлении говорится, что решение о будущем членстве Грузии в альянсе принято еще в 2008 году на саммите в Бухаресте.

«Грузия станет членом альянса с планом действий по членству как неотъемлемой частью процесса, мы подтверждаем все элементы этого решения», - сказано в документе.

В ходе саммита в Вильнюсе члены НАТО согласовали декларацию по вопросу приема Украины. В документе говорится, что Киев официально пригласят в блок после выполнения всех условий и согласия союзников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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