В Совфеде посмеялись над «тысячами тонн дипломатии» США

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские авианосцы в Средиземном море служат сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу. По его словам, мощная ударная группа авианосцев говорит государству о том, что «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру». Хантсман уточнил, что когда «двести тысяч тонн дипломатии» находятся в Средиземном море, не стоит больше ничего говорить.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН сообщил, что заявления американского посла не стоит воспринимать серьезно. По его словам, заявления Хантсмана некомпетентны.

«Нам смешно слышать эти речи. Я понимаю, он человек не военный и уже от политики отошел. Занимается политиканством, при том с позиции велико-американского шовинизма. Он даже не понимает, какое корыто там плавает, насколько нам это неинтересно, как с военной точки зрения это быстро локализуется. Даже опомниться не успеют, ни перехватить, ни решить. Сегодня я ему хочу сказать, что стратегия американцев, которая была очень сильная еще 30 лет назад по формированию авианосных группировок, как элемент давления на страны и континенты, сегодня ушло в прошлое. Изменилась политика, изменилась ситуация и изменилось оружие. Сегодня эти корыта не в состоянии сами себя защитить, не то, что нанести кому-то там серьезный ущерб. Поэтому высказывание посла считаю некомпетентным, провокационным и крайне воинствующим. Последствия они нести не будет, потому что он никто и звать его никак в нынешней ситуации», - заявил он.