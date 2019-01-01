В Совфеде посмеялись над «тысячами тонн дипломатии» США
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заявил в эфире НСН, что заявления американского посла смешны и некомпетентны.
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что американские авианосцы в Средиземном море служат сигналом, который предупреждает Россию о необходимости прислушаться к международному сообществу. По его словам, мощная ударная группа авианосцев говорит государству о том, что «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру». Хантсман уточнил, что когда «двести тысяч тонн дипломатии» находятся в Средиземном море, не стоит больше ничего говорить.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН сообщил, что заявления американского посла не стоит воспринимать серьезно. По его словам, заявления Хантсмана некомпетентны.
«Нам смешно слышать эти речи. Я понимаю, он человек не военный и уже от политики отошел. Занимается политиканством, при том с позиции велико-американского шовинизма. Он даже не понимает, какое корыто там плавает, насколько нам это неинтересно, как с военной точки зрения это быстро локализуется. Даже опомниться не успеют, ни перехватить, ни решить. Сегодня я ему хочу сказать, что стратегия американцев, которая была очень сильная еще 30 лет назад по формированию авианосных группировок, как элемент давления на страны и континенты, сегодня ушло в прошлое. Изменилась политика, изменилась ситуация и изменилось оружие. Сегодня эти корыта не в состоянии сами себя защитить, не то, что нанести кому-то там серьезный ущерб. Поэтому высказывание посла считаю некомпетентным, провокационным и крайне воинствующим. Последствия они нести не будет, потому что он никто и звать его никак в нынешней ситуации», - заявил он.
Клинцевич пояснил, что в современном мире американская тактика больше не способна оказывать влияние на другие государства и посоветовал учиться договариваться.
«Сегодня нужно думать совсем о другом: что политика американской исключительности и всемогущества закончилось. Мир перестал быть однополярным, и мир перестал быть исключительным с точки зрения отдельно взятой нации. Все изменилось. Сегодня XXI век - время информационных и других процессов. Сегодня нужно только договариваться. Имея уважение и учитывая национальные интересы своего собеседника. Все. Изменилась ситуация. Мир поменялся. Посол американцев остался на позиции тридцатилетней давности», - пояснил эксперт.
Ранее политолог Алексей Мухин назвал США токсичной страной. По его словам Соединенные Штаты откровенно злоупотребляют своим санкционным воздействием на другие государства.
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