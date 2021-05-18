Нарышкин: за кибератакой на SolarWinds могла стоять разведка США
За прошлогодней хакерской атакой на SolarWinds могут стоять американские спецслужбы. Об этом директор СВР Сергей Нарышкин заявил в интервью BBC.
Он отметил, что его предположение нельзя считать утверждением, но тактика проведенных атак похожа.
Нарышкин отверг причастность России к кибератаке, отметив, что такие обвинения можно считать лестными.
Ранее американские спецслужбы допустили, что за масштабной кибератакой на клиентов SolarWinds стоит Россия. Хакеры атаковали программное обеспечение компании в декабре 2020 года.
Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также коснулись ряда российских компаний и физических лиц. Американская сторона обвиняет Россию в «аннексии Крыма», а также во вмешательстве в американские выборы и в кибератаках.
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