Нарышкин: Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией

«Вместо того чтоб развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально», — цитирует ТАСС главу СВР.

Нарышкин отметил, что действиям Лондона не удается «найти какое-либо рациональное объяснение».

По мнению руководителя СВР, для сближения РФ и Британии важно «уйти от взаимных бездоказательных обвинений». Нарышкин подчеркнул, что взаимодействие двух стран необходимо в интересах укрепления стабильности и международной безопасности.

Ранее НСН писала, что Нарышкин в интервью ВВС поделился предположением о причастности американских спецслужб к хакерской атаке на SolarWinds в 2020 году.

