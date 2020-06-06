Нарышкин расценил высылку российских дипломатов из Праги как «подлую провокацию»

По информации главы Россотрудничества Михаила Брюханова, двое высылаемых из Чехии российских дипломатов направятся в Москву из Праги 7 июня.

О том, что официальная Прага решила выслать двух российских дипломатов из страны, стало известно накануне, 5 июня. Их считают причастными к скандалу с ввозом в Чехию чемодана с рицином неким россиянином с дипломатическим паспортом. МИД России также раскритиковал решение Праги.

