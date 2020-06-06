Нарышкин расценил высылку российских дипломатов из Праги как «подлую провокацию»
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ответил на решение властей Чехии, прозвучавшее накануне, выслать из Праги двоих российских диппредставителей.
«Ответные меры будут, но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей»,— цитирует ТАСС Сергея Нарышкина.
По информации главы Россотрудничества Михаила Брюханова, двое высылаемых из Чехии российских дипломатов направятся в Москву из Праги 7 июня.
О том, что официальная Прага решила выслать двух российских дипломатов из страны, стало известно накануне, 5 июня. Их считают причастными к скандалу с ввозом в Чехию чемодана с рицином неким россиянином с дипломатическим паспортом. МИД России также раскритиковал решение Праги.
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