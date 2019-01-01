Нарусова рассказала, как спасти тувинцев от крайней бедности

Самый низкий уровень дохода среди российских регионов зафиксирован в Республике Тыва. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости». Авторы рейтинга использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году. В Туве исследователи зафиксировали показатель 0,88 – самый низкий среди российских регионов, определивший республику на 85-ое место в рейтинге. Кроме того, в Республике Тыва обнаружили самую высокую долю граждан, находящихся за чертой крайней бедности.

Как исправить неутешительную ситуацию в Туве, НСН рассказала член Совета Федерации от Республики Людмила Нарусова.

«Что касается того, что можно делать, это именно то, что делаю я. Толчком к развитию республики может быть строительство железной дороги, которой я занимаюсь уже 10 лет. Но в последнее время появился новый импульс, и я надеюсь, что это покончит с изоляцией республики, даст новые рабочие места. Это единственный способ исправить ситуацию», — заявила сенатор.