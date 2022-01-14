Лавров рассказал о расширении военного присутствия России в мире

Он также подчеркнул, что терпению России из-за действий Запада «пришел конец», пишет RT.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия в случае непринятия гарантий безопасности готова ответить НАТО и США соответствующим образом. По его словам, наша страна сделала большие шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил.