Лавров рассказал о расширении военного присутствия России в мире

При рассмотрении вопросов о расширении военного присутствия в различных странах мира Россия будет действовать в интересах глобальной стабильности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он также подчеркнул, что терпению России из-за действий Запада «пришел конец», пишет RT.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия в случае непринятия гарантий безопасности готова ответить НАТО и США соответствующим образом. По его словам, наша страна сделала большие шаги вперед по гиперзвуковому вооружению и по оснащению вооруженных сил.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрмияВоеннослужащиеСергей ЛавровРоссия
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