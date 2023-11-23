Лукашенко назвал демаршем отсутствие Армении на саммите ОДКБ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ, проходящее в Минске.
По его оценке, подобный жест Еревана трактуется как демарш, и проблемные вопросы следует решать за столом переговоров.
В ходе расширенного заседания ОДКБ белорусский лидер заявил, что члены обсуждали ситуацию на Кавказе и «неудовлетворенность» Армении в ряде вопросов, и пришли к общему выводу, что спорные вопросы - неотъемлемая часть союзов.
«Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демаршей без причин», - сказал Лукашенко.
Ранее в МИД Армении заявили, что страна не планирует выходить из ОДКБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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