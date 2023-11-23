Лукашенко назвал демаршем отсутствие Армении на саммите ОДКБ

По его оценке, подобный жест Еревана трактуется как демарш, и проблемные вопросы следует решать за столом переговоров.

В ходе расширенного заседания ОДКБ белорусский лидер заявил, что члены обсуждали ситуацию на Кавказе и «неудовлетворенность» Армении в ряде вопросов, и пришли к общему выводу, что спорные вопросы - неотъемлемая часть союзов.

«Если мы их намерены решать, то надо их решать за столом переговоров, а не делать демаршей без причин», - сказал Лукашенко.

Ранее в МИД Армении заявили, что страна не планирует выходить из ОДКБ. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

